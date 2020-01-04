كتلة الوفاء للمقاومة : دماء الشهيد سليماني ستكون نقطة تحول في المنطقة

2020/01/04 | 22:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين في حوار مباشر في مقر السفارة الايرانية في بيروت وفي تغطية خاصة باستشهاد قائد فيلق القد...

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