2020/01/04 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث وزيرا الخارجية العراقي والايراني، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، تداعيات الاجراء الارهابي المتمثل في اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني الذي اقدمت عليه امريكا مؤخرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم وظريف يبحثان هاتفيا تداعيات اغتيال سليماني والتطورات في العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم وظريف يبحثان هاتفيا تداعيات اغتيال سليماني والتطورات في العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).