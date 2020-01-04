مؤيد عبد الستار - العراق، ايران و امريكا... مثلث الصراع الدامي

2020/01/04 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار يعيد اغتيال سليماني والمهندس ببغداد من قبل القوات الامريكية شريط الاحداث التي توالت بين بغداد وايران منذ نجاح الثورة الايرانية بقيادة الخميني التي كانت سببا في اندلاع الحرب العراقية الايرانية والتي اعترف رئيس العصابة الصدامية بانها كانت بايحاء من امريكا ولكن ذلك الاعتراف جاء بعد خراب البصرة فلم يكن له أي تأثير ايجابي على تغيـير مسار الاحداث بل أخـذ منحى سلبيا أضرَّ بمستقبل العراق ، على الاخص حين ......

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