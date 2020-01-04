كذبة العصر ما بين الصراع والاحتلال

2020/01/04 | 22:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الحقيقة مسمى صراع بحد ذاته غير مفهوم ، شائعة بين الخيال والواقع تدور في كثير من الاذهان ، عندما تعجز ايران عن مواجهة أمريكا جهارا ، ممكن القول بداية […]

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