2020/01/04 | 22:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه رسالتي الى جندي عراقي حضر الى ساحة التحرير من اجل التضامن مع المتظاهرين وتحيتهم فعامله المتظاهرون بكل جفاء وقاموا بطرده وتهديده بالقتل اذا بقي في الساحة فقام بكتابة منشور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لن يفلح قوم يرون حماتهم اعداءهم مشاعر جندي مصدوم زار ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لن يفلح قوم يرون حماتهم اعداءهم مشاعر جندي مصدوم زار ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).