ملك السعودية يجري اتصالا بالرئيس صالح

2020/01/04 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، السبت، بياناً حذرت فيه من جهات تتعمد بث اخبار كاذبة لاثار الرأي العام.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة المستمرة فقد تأشر لدينا وعلى مدار يومين، ان هناك جهات تتع

بغداد اليوم ـ اربيل

اصدر الاتحاد الاسلامي الكردستاني، السبت، بياناً بشأن حادثة اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فيما حذر من معركة دموية قد تندلع في العراق.

وقال الاتحاد الاسلامي في بيان تلقته

بغداد اليوم- خاص

نفى نائب رئيس أركان قوات البيشمركة الكردية، اللواء قارمان كمال، السبت (04 كانون الثاني 2020)، إيقاف تدريب قوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي.

وقال كمال في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات البيشمركة لم تتلق أي اشعار أو كتاب

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