بعد احداث العراق ..بارجة محملة بالمارينز تتجه الى الشرق الاوسط

2020/01/04 | 23:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة افادت وسائل اعلام غربية بتوجه بارجة USS Battan الى الشرق الاوسط محملة بألاف من عناصر المارينز الى الشرق الاوسط بعد احداث العراق الاخيرة .

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