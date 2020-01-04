شاهد/نجل اية الله السيستاني يستقبل جثامين القادة الشهداء في النجف

2020/01/04 | 23:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في مراسم تشييع شهداء الحشد الشعبي والحاج قاسم سليماني الذين قضوا ...

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