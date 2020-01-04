قريبا .. افتتاح مشروع مجاري الحسينية في بغداد

2020/01/04 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

حققت وزارةُ الاعمار والاسكان والبلديات العامة نسبَ انجازٍ متقدمة بتنفيذ مشروعي مجاري الحسينية والرمادي تمهيدا لافتتاحهما خلال المدة القليلة المقبلة ضمن خططها لرفع المستوى الخدمي في عموم البلاد.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح لـ”الصباح”: ان الوزارة وضمن خططها لرفع مستوى الخدمات في اطراف بغداد شارفت من خلال المديرية العامة للمجاري على انجاز اعمال مشروع مجاري قضاء الحسينية في بغداد تمهيدا لافتتاحه قريبا، حيث تجاوزت نسبة تنفيذه 95 بالمئة ومن المؤمل افتتاحه قريبا لحل ازمة تجمع المياه الاسنة والامطار خلال موسم الشتاء.

واوضح ان الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 65000م٣ متر مكعب في اليوم ويخدم 400 الف نسمة من ابناء القضاء الذي يعاني من محرومية كبيرة بالخدمات، مشيراً الى ان المشروع سيسهم بتحسين الواقع الخدمي والبيئي وانتاج مياه معالجة صالحة للسقي الزراعي وفق المحددات البيئية، منبها الى ان الشركة المنفذة باشرت اعمال الانهاءات وتبليط الطرق الداخلية لمحطة المعالجة المركزية الخاصة بالمشروع.

ولفت المصدر الى ان المديرية العامة للمجاري حققت ايضا نسب انجاز متقدمة تجاوزت 87 بالمئة بمشروع مجاري الرمادي في محافظة الانبار، مبينا ان الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 100 الف متر مكعب في اليوم ويخدم مايقارب 500 الف نسمة من اهالي مدينة الرمادي، اذ تتواصل الاعمال بتنفيذ شبكات مجاري المياه الثقيلة والامطار، وكذلك انشاء وحدة المعالجة المركزية واعمال الانهاءات لمحطات الرفع وتنصيب المعدات الميكانيكية الخاصة بها والمنهولات الخاصة بالشبكات.

وذكر ان المشروع سيسهم بتحسين وتطوير الواقع الخدمي والبيئي في مدينة الرمادي عن طريق توفير منظومة متكاملة لتصريف المياه الثقيلة والامطار ودعم الاستدامة البيئية عن طريق وحدة المعالجة المركزية لانه يوفر مياها صالحة للسقي الزراعي ما يقلل الضغط على الموارد المائية.

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