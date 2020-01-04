توسعة ردهات وزيادة أسرة مستشفى الكرامة التعليمي

2020/01/04 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شذى الجنابي

يشهد مستشفى الكرامة التعليمي خلال العام المقبل توسعا في ردهاته وعدد الاسرة المخصصة للمرضى ووفق احدث التصاميم العالمية بهذا الشأن، بينما ستكون مراجعة مرضى المحافظات للمستشفى اعتبارا من العام الحالي 2020، بنظام الاحالة.

وقال مدير المستشفى التابع لوزارة الصحة والبيئة عامر نايف كاظم في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان المستشفى سينفذ ضمن خطط ستراتيجية تمت الموافقة عليها واعدت بهذا الصدد، مركزا خاصا للديلزة الموجبة الخاص بعمليات غسل الكلى للاطفال بردهتين كل ردهة بسعة 20 سريرا، اضافة الى تأهيل وصيانة مركز المختبرات باعتباره من ضمن المشروع الوطني للمختبرات الذي تم انشاؤه في اربعة مستشفيات بجانب الكرخ والذي يقدم الخدمة المجانية للمرضى وسيتم افتتاحه خلال الايام المقبلة.

واضاف ان المشاريع المستقبلية تتضمن بناء ردهات جديدة وتأهيل القائم منها للاطفال الخدج وتزويدها بشبكات الاوكسجين والخدمات الاخرى، كاشفا عن ان هناك مشاريع اخرى ستتم المباشرة بتنفيذها خلال العام المقبل منها صيانة وتاهيل صالات العمليات وردهات للمرضى وفق احدث التصاميم العالمية بهذا المجال، علاوة على تجهيز المستشفى بأجهزة حديثة متطورة ضمن المبلغ المخصص للدوائر التابعة لوزارة الصحة بقيمة 20 مليار دينار، منها تجهيز المستشفى بعربة تخدير للعمليات، واضاءات للعمليات، وجهاز للاطفال حديثي الولادة (سيبر) الذي عده الاحدث من نوعه عالميا، مفصحا بهذا المجال عن انه ستتم اعادة المركز التدريبي لطلبة الدراسات العليا من اجل تطوير الجانب العلمي والعملي لهم.

وافصح كاظم عن انه تم تأهيل وصيانة المشروع الوطني للمختبرات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة تركية وتقوم الشركات الاجنبية بالخدمة وهو واحد من اربعة مستشفيات في جانب الكرخ، هي: مدينة الامامين الكاظمين ومستشفى اليرموك ومستشفى الطفل المركزي، اضافة الى تدريب الملاكات الطبية على احدث الاجهزة العالمية للمختبرات التي ستقدم الخدمة المجانية للمرضى، كاشفا بهذا الصدد عن انه سيتم افتتاح المراكز الاربعة في آن واحد خلال الايام القليلة المقبلة، منوها بأنه تم تنفيذ المشروع في بعض المحافظات وسيتم تطبيقه حاليا في مستشفيات بغداد.

وتابع ان المستشفى سبق وان افتتح مركزا للديلزة السالبة (مركز الحياة) الذي يحتوي على ردهتين كل ردهة بسعة 20 سريرا، ويضم ملاكات طبية متميزة من الأطباء الاختصاص، الذين يعملون بنظام الإحالة من اطباء الاستشارية، مشيرا الى أن العمل مستمر فيه ليلا ونهارا وبشكل يومي، ويستقبل شهريا ما يقرب من اربعة الاف مراجع لاجراء عمليات غسل الكلى، فضلا عن اعمار وتأهيل مركز الديلزة الموجبة باشراف مدير عام دائرة صحة الكرخ.

واضاف مدير مستشفى الكرامة التعليمي ان المستشفى يحوي مراكز تخصصية حديثة وردهات طوارئ واستشارية، ومركزا للامراض الوراثية (الثلاسيميا) بسعة 120 سريرا تم افتتاحه مؤخرا ببناية حديثة تتألف من خمسة طوابق ويستقبل اكثر من 120 مراجعا يوميا ويضم ملاكات متخصصة بأمراض الدم، فضلا عن وجود ردهات نسائية وباطنية، ومركز تدريبي لطلبة الدراسات العليا خاص بأمراض الكلية للاطفال، مفصحا عن انه تقرر ان تكون مراجعة مرضى المحافظات الى المستشفى اعتبارا من العام الحالي، بنظام

الاحالة.

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