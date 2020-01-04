2020/01/04 | 23:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي سعدون محسن ضمد: لم نعترض سابقا على اشتراك التيار الصدري في الاحتجاجات، لكن اعترضنا على تحدثه باسم جميع المحتجين، قلنا، وقتها، أن التيار يمثل شريحة واسعة، وهو يستطيع أن يُخرج تظاهرات مليونية، فلماذا يصر على التحدث باسمنا ونحن مجرد تقبيطة كية؟ على هذا الاساس انسحبنا، نحن تقبيطة الكية، من التظاهرات سابقا.الآن ومنذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقواء سائرون.. سعدون محسن ضمد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقواء سائرون.. سعدون محسن ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).