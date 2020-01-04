نواب: تسمية رئيس الوزراء باتت أمرا معقداً جراء تعقيدات الشارع والمشكلات السياسية والأمنية

2020/01/04 | 23:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من تأخير إقرار الموازنة بسبب أزمة تشكيل الحكومة..بغداد – وعد الشمري: يتخوف نواب من استمرار تأخير الموازنة المالية للعام الحالي بسبب أزمة تشكيل الحكومة، لكنهم تحدثوا عن استمرار الحوارات جديدة بشأن المرشح لرئاستها، مبينين أن مؤشرات ظهرت مؤخراً بأن الحسم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنهم حذروا من تجاوز الآليات الدستورية بهذا الشأن....

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