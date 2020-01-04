دعوات محلية ودولية مسؤولة إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا

2020/01/04 | 23:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية اول المنادين بها اثر مقتل سليماني والمهندس بغداد – الصباح الجديد: دعت المرجعية الدينية الى ضبط النفس والتصرف بحكمة إزاء الأحداث الخطيرة التي تمر بالبلاد، والمتمثلة بقصف الولايات المتحدة لموقع تابع للحشد الشعبي في القائم اثر مقتل مقاول أميركي، ومحاولة اقتحام السفارة الأميركية من محتجين في رد على ذلك القصف والتي تبعها مقتل ...

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