2020/01/04 | 23:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | العاهل السعودي يؤكد أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر

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