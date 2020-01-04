الأنواء: طقس متذبذب في العراق مصحوب بأمطار متفرقة

2020/01/04 | 23:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس متذبذب مصحوب بأمطار متفرقة بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاحد غائما مصحوبا بأمطار متفرقة في بعض الاماكن .وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبي غائم جزئي الى غائم مصحوب بأمطار […]

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