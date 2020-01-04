الأنواء: طقس متذبذب في العراق مصحوب بأمطار متفرقة


الأنواء: طقس متذبذب في العراق مصحوب بأمطار متفرقة
2020/01/04 | 23:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       الأنواء: طقس متذبذب مصحوب بأمطار متفرقة بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاحد غائما مصحوبا بأمطار متفرقة في بعض الاماكن .

وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبي غائم جزئي الى غائم مصحوب بأمطار […]

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