2020/01/04 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ النجف

بغداد اليوم ـ متابعة

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، اتصالاً هاتفياً، من الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان، أن "الملك سلمان بحث خلال الاتصال مع الرئيس صالح مستجدات الأحداث ف

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، السبت، بياناً حذرت فيه من جهات تتعمد بث اخبار كاذبة لاثار الرأي العام.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة المستمرة فقد تأشر لدينا وعلى مدار يومين، ان هناك جهات تتع

بغداد اليوم ـ اربيل

اصدر الاتحاد الاسلامي الكردستاني، السبت، بياناً بشأن حادثة اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فيما حذر من معركة دموية قد تندلع في العراق.

وقال الاتحاد الاسلامي في بيان تلقته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة.. الخزعلي يشارك بمراسم التشييع في النجف بالزي العسكري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة.. الخزعلي يشارك بمراسم التشييع في النجف بالزي العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).