2020/01/04 | 23:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة القوة الجوية أشترطت على اللاعب محمد قاسم التجديد لموسمين مقابل الموافقة على إعارته للشرطة

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