الملك سلمان يوكد لصالح اتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر في المنطقة

2020/01/04 | 23:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وقالت وكالة الانباء السعودية في بيان تابعته "الغد برس"، انه "قد بحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مستجدات الأحداث في المنطقة"، مؤكدًا "حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها".

من جهته، أعرب صالح عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، والاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره".

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