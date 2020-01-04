مانشستر ستي يتأهل في كأس الاتحاد الانكليزي

2020/01/04 | 23:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في كأس الاتحاد الإنجليزي بنجاح، بالتغلب مساء اليوم السبت على فريق بورت فايل بنتيجة 4-1، ضمن لقاءات الدور الثالث من البطولة.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من أوليكساندر زينشينكو (19) وسيرجيو أجويرو (42) وتايلور هاروود بيليز (58) وفيل فودين (76)، بينما سجل هدف بورت فايل الوحيد توم بوب (35).

وسيطر مانشستر سيتي على الكرة منذ بداية المباراة، وشكل خطورته الأولى في الدقيقة الثامنة، بعدما أرسل ديفيد سيلفا عرضية أرضية لفودين داخل منطقة الجزاء، والذي سدد كرة اصطدمت بدفاعات بورت فايل.

وفي الدقيقة 16، ومن كرة مشابهة أرسل سيلفا عرضية لفودين، ليسدد الأخير رأسية تصدى لها بنجاح حارس المرمى.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 19، وذلك عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من قبل زينشينكو، اصطدمت بقدم المدافع ليجي، لتغالط الحارس براون وتسكن الشباك.

وعلى عكس سير اللعب وبصورة مفاجآة، عدل بورت فايل النتيجة في الدقيقة 35، بعدما أرسل أمو عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى لها بوب برأسية متقنة، لم يتمكن الحارس برافو من التصدي لها.

ونجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 42، بعدما ضرب جوندوجان دفاعت بورت فايل بكرة بينية في الجانب الأيمن تجاه فودين، والذي أرسل بدوره عرضية مباشرة على القائم البعيد لأجويرو، الذي سجل الكرة بسهولة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي 2-1.

وعزز مانشستر سيتي مانشستر سيتي من تقدمه في الدقيقة 58، بعدما أرسل فودين كرة عرضية ارتقى لها أجويرو وسدد رأسية ارتطمت بدفاعات بورت فايل، ليتابعها ستونز لتصطدم بأقدام زميله هاروود بيليز وتسكن الشباك.

وأضاف فودين الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 76، بعدما انطلق أنخيلينو من الجانب الأيسر، ليمرر كرة عرضية أرضية تابعها فودين في الشباك.

وأجرى جوارديولا مباشرة تبديلين دفعة واحدة بنزول دويل على حساب جوندوجان، إضافة إلى نزول محرز على حساب بيرناردو سيلفا.

وحاول أجويرو تسجيل الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 89، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أنه كرته ذهبت أعلى العارضة، وبعدها انفرد محرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مسددًا كرة أرضية أبعدها الحارس براون إلى ركلة ركنية، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-1.

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