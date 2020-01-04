تشييع رسمي وشعبي مهيب للقادة الشهداء

2020/01/04 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

شهدت العاصمة بغداد ومحافظتا كربلاء المقدسة والنجف الأشرف أمسِ السبت؛ تشييعاً رسمياً وشعبياً مهيباً للقادة الشهداء، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وبقية الشهداء الذين استهدفتهم غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، وشارك في التشييع عشرات الآلاف من العراقيين يتقدمهم رئيس الوزراء والقيادات السياسية والأمنية.

وأقيمت مراسم التشييع لجثامين الشهداء القادة في منطقة الجادرية ببغداد بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين، بحضور رئيس الوزراء رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، ورئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، والقيادات العسكرية والشخصيات السياسية.

انطلق موكب جثامين شهداء القصف الأميركي من مطار المثنى إلى مدينة الكاظمية المقدسة، حيث أجريت للشهداء مراسم زيارة التبرك والوداع للإمامين الكاظمين "عليهما السلام" وسط حضور شعبي كبير.

وقال إعلام الحشد في بيان: إن "مراسم تشييع الشهداء القادة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت صباحاً من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".

وأضاف إعلام الحشد، أن "موكب التشييع توجه بعد زيارة الكاظمية المقدسة إلى ساحة الحسنين في الجادرية"، ونقلت نعوش الشهداء العراقيين أبو مهدي المهندس ورفاقه إلى الكاظمية على سيارات بيك-آب رفعت عليها أعلام عراقية بينما غطي جثمان الشهيد سليماني بالعلم الإيراني وسارت النعوش بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء.

وبعد إتمام المراسم في العاصمة بغداد، انتقل موكب الشهداء إلى محافظة كربلاء المقدسة، حيث أجريت مراسم تشييع كبيرة بين الحرمين الشريفين بمشاركة عشرات الآلاف، وطيف بجثامين الشهداء حول ضريحي الإمام الحسين وأخيه العباس "عليهما السلام"، وشارك في تشييع الشهداء الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني الأعلى السيد

علي السيستاني.

ثم انتقل موكب الشهداء إلى مستقرهم الأخير في محافظة النجف الأشرف، حيث أتمت الحشود المشاركة في التشييع بمرافقة آلاف المستقبلين للمعزين زيارة ضريح أمير المؤمنين "عليه السلام"، ومن ثم جرى توديع الشهيد أبو مهدي المهندس وشهداء الحشد الشعبي حيث جرت مواراة جثامينهم الثرى في مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف.

وجرى توديع جثمان الشهيد قاسم سليماني وبعض رفاقه الإيرانيين الذين استشهدوا في الضربة الأميركية بمطار النجف الأشرف، حيث أقلتهم طائرة خاصة إلى مطار مشهد في إيران، ويرتقب أن تقام في طهران اليوم الأحد مراسم تشييع كبيرة للقائد الإيراني البارز.

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