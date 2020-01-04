حداد ثلاثة أيام على شهداء الاعتداء الاميركي

2020/01/04 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

وجه رئيسُ مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، السبت، باعلان حالة الحداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا بالقصف الاميركي في بغداد، بينما أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن قوات التحالف الدولي غير مسموح لها بالقيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام.



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، تلقته "الصباح"، أن " رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوجه باعلان حالة الحداد على أرواح الشهداء، لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم أمس السبت ".



في حين نقلت "واع" عن خلف قوله: "لدينا بدائل لتدريب قواتنا المسلحة"، مؤكداً أن "قوات التحالف غير مسموح لها بالقيام بأي عمل إلاّ بموافقة القائد العام".

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