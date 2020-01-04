سقوط قذائف هاون في الجادرية والخضراء وقاعدة بلد الجوية

2020/01/04 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعلنتْ خلية الإعلام الأمني، مساء أمس السبت، سقوط عدد من الصواريخ، استهدفت ساحة الاحتفالات ومنطقة الجادرية ببغداد، وقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين من دون خسائر بشرية، كمعلومات أولية.



وذكرت الخلية في بيان أن "عدداً من الصواريخ سقطت في ساحة الاحتفالات ومنطقة الجادرية خلف مطعم عيون بغداد ".

وأضاف البيان أن "عدداً من الصواريخ استهدفت أيضا قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين"، مؤكداً " عدم وجود خسائر بشرية ".



في حين قال قائد قاعدة بلد الجوية الواقعة شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين اللواء ساهي عبد العامري، في تصريح صحفي: إن "ثلاث قذائف هاون سقطت في القاعدة"، مبيناً أن "قذيفة واحدة سقطت داخل مدرج الطائرات، أما القذيفتان الاخريان فقد سقطتا خارج السياج المحيط بالقاعدة".

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