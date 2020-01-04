العامري : ثمن دماء الشهداء استعادة السيادة

2020/01/04 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ،اليوم السبت، ان ثمن دماء الشهداء سيكون خروج القوات الاميركية من العراق، داعيا مجلس النواب الى ضرورة اتخاذ قرار بجلسة الغد لاستعادة السيادة.

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