عبد المهدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي

2020/01/04 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطرفين تداولا في الاوضاع الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة، وجرى تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل".

قبل ذلك تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، اتصالاً هاتفياً، من الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان، أن "الملك سلمان بحث خلال الاتصال مع الرئيس صالح مستجدات الأحداث في المنطقة، حيث اكد حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها".

من جهته اعرب الرئيس صالح، بحسب البيان، عن "شكره وتقديره لملك السعودية ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره".

بغداد اليوم ـ النجف

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، صورة يظهر فيها الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، وهو يشارك بمراسم التشييع في النجف، بالزي العسكري

قبل ذلك وصل المرجع محمد سعيد الحكيم، السبت، الى العتبة العلوية لاستقبال وتشييع شه

بغداد اليوم ـ متابعة

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، اتصالاً هاتفياً، من الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان، أن "الملك سلمان بحث خلال الاتصال مع الرئيس صالح مستجدات الأحداث ف

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، السبت، بياناً حذرت فيه من جهات تتعمد بث اخبار كاذبة لاثار الرأي العام.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة المستمرة فقد تأشر لدينا وعلى مدار يومين، ان هناك جهات تتع

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