2020/01/05 | 00:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح، في خضم التوتر المخيم على المنطقة إثر اغتيال ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك سلمان يهاتف الرئيس العراقي..هذا ما دار بينهما) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك سلمان يهاتف الرئيس العراقي..هذا ما دار بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).