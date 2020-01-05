شاهد.. الناصرية تحرق صور مرشحي الصدر لرئاسة الحكومة وتطابق “التحرير” بخيارات الترشيح

2020/01/05 | 00:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصوراً لمتظاهري ذي قار وهم يحرقون صوراً لمرشحي الصدر ( رحيم العكيلي وعبد الغني الأسدي).وتسبب طرح مقربين من الصدر، السبت، لمرشحين اثنين بساحة التحرير ببغداد عبر بيان اذيع في منصة المطعم التركي، بخلاف تطور الى احراق الطابق الاول من بناية المطعم.متظاهرون في #الناصرية يقومون بحرق صورة "عبد […]

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