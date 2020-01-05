مصدر: لا اوامر بتحريك قطعات عسكرية باتجاه الجسور في ذي قار

2020/01/05 | 00:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح مصدر امني بقيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، حقيقة الانباء التي عن تحريك قطعات عسكرية باتجاه الجسور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكرالمصدر لـ"الغد برس"، ان " الانباء التي تحدثت عن اصدار قائد الشرطة العميد ريسان الابراهيمي اوامرا لعدد من القطعات العسكرية بالتحرك الى الجسور لمنع قطعها من قبل المتظاهرين واعتقال اي شخص يقطع تلك الجسور، هي عار عن الصحة ولا اساس لها ".





وبين المصدر، ان "قيادة الشرطة دائما ما تسعى لفتح المنافذ التي يغلقها المتظاهرين بالطرق السلمية ".





وكانت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى ان قيادة الشرطة وجهت بتحريك قطعات عسكرية الى الجسور وسط مدينة الناصرية بدءاً من صباح يوم غد الاحد لمنع قطعها من قبل بعض المتظاهرين.

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