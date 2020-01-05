الكلداني : سنأخذ ثائر الشهداء بالقانون

2020/01/05 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني بأخذ ثأر القادة الشهداء بالقانون.

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