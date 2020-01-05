2020/01/05 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. جثامين شهداء قادة الحشد الشعبي من الكاظمية ‏حتى كربلاء والنجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. جثامين شهداء قادة الحشد الشعبي من الكاظمية ‏حتى كربلاء والنجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. جثامين شهداء قادة الحشد الشعبي من الكاظمية ‏حتى كربلاء والنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).