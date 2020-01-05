برشلونة يخسر صدارة الليجا بعد التعادل الإيجابي مع اسبانيول

2020/01/05 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …تعادل برشلونة في ديربي كتالونيا مع مضيفه إسبانيول بهدفين لكل منهما، اليوم السبت، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.تقدم دافيد لوبيز لأصحاب الأرض في الدقيقة 23، ورد البارسا بهدفين للويس سواريز وأرتورو فيدال في الدقيقتين 50 و59، قبل أن يسجل وو لي هدف التعادل لإسبانيول في الدقيقة 88.رفع برشلونة رصيده إلى 40 […]

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