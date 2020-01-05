العاهل السعودي يؤكد للرئيس العراقي أهمية “نزع فتيل الازمة”

2020/01/05 | 01:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – اكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للرئيس العراقي برهم صالح السبت اهمية “نزع فتيل الازمة” في المنطقة بعد مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني في ضربة اميركية في بغداد، ما يثير مخاوف من تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وايران.وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الملك سلمان اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس […]

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