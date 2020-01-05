رئيس الجمهورية يؤكد لملك السعودية ابعاد العراق عن سياسة المحاور

2020/01/05 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

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