2020/01/05 | 01:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | الحرس الثوري الإيراني: نتوقع مغادرة الأمريكيين المنطقة بعد تلقيهم ردّنا

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