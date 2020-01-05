أحمد بيان - حزب الطليعة بالمغرب يسقط...!!

2020/01/05 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان يعتبر اغتيال كل من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس استمرارا لمسلسل الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا هي الطاعون والطاعون هو أمريكا) في إطار حربها القذرة من أجل تكريس هيمنتها السياسية والاقتصادية والعسكرية بكل مناطق العالم، فمصالحها الاستراتيجية تأتي قبل تحالفاتها وصفقاتها، سواء السرية أو العلنية.ولا تسمح بأي تهديد قد يقوض مخططاتها أو يعرقل مساعيها لتوسيع نفوذها وإحكام سيطرتها......

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