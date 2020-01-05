منذر علي - إسرائيل والسعودية وقاسم سليماني و اليمن!

2020/01/05 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي في 29 أكتوبر 2019، زعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أنَّ إيران شرعت في تنصيب صواريخ دقيقة التوجيه في اليمن بهدف مهاجمة إسرائيل.كان السؤال الذي تبادر إلى ذهني ، بمجرد أن قرأت هذا التصريح آنذاك، هو هل اليمن ، الذي يؤكل لحمه ويُشرب دمه، وتُلوث أرضه، وتغلق سماؤه ، وتحاصر بحاره ، يشكل فعلًا تهديدًا على إسرائيل؟ الجواب المنطقي هو أنه من غير الممكن أن يشكل اليمن، الممزق والمنهك و......

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