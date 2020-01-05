2020/01/05 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #منذر_علي في 29 أكتوبر 2019، زعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أنَّ إيران شرعت في تنصيب صواريخ دقيقة التوجيه في اليمن بهدف مهاجمة إسرائيل.
كان السؤال الذي تبادر إلى ذهني ، بمجرد أن قرأت هذا التصريح آنذاك، هو هل اليمن ، الذي يؤكل لحمه ويُشرب دمه، وتُلوث أرضه، وتغلق سماؤه ، وتحاصر بحاره ، يشكل فعلًا تهديدًا على إسرائيل؟ الجواب المنطقي هو أنه من غير الممكن أن يشكل اليمن، الممزق والمنهك و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر علي - إسرائيل والسعودية وقاسم سليماني و اليمن!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كان السؤال الذي تبادر إلى ذهني ، بمجرد أن قرأت هذا التصريح آنذاك، هو هل اليمن ، الذي يؤكل لحمه ويُشرب دمه، وتُلوث أرضه، وتغلق سماؤه ، وتحاصر بحاره ، يشكل فعلًا تهديدًا على إسرائيل؟ الجواب المنطقي هو أنه من غير الممكن أن يشكل اليمن، الممزق والمنهك و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر علي - إسرائيل والسعودية وقاسم سليماني و اليمن!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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