عادل حبه - نظرة واقعية على ما جرى في العراق

2020/01/05 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه إلى أين تذهب إيران؟؟بقلم الكاتب الإيراني علي آزادترجمة عادل حبهيعد قتل قاسم سليماني بالتأكيد عملاً إرهابيا مداناً.ولكن هل كانت هذه الخطوة غير متوقعة؟ الجميع يعلن إدانته للأفعال الإرهابية.ولكن الغرض من هذا التذكير هو ليس إعطاء الحق لطرف واحد من أطراف النزاع.كما أن الغرض هو ليس تبرير هذا الاغتيال.إنما الغرض من هذا المقال هو تحذير الجميع من الوقوع في فخ مثيري الشغب وأمراء الحر......

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