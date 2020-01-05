2020/01/05 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعود_قبيلات بدايةً، في ما يخصّ استخدام أسلوب الاغتيال في العمل السياسيّ..اغتالت «إسرائيل» عبّاس الموسويّ، ثاني أمين عامّ لحزب الله في تاريخ 16 شباط/فبراير 1992.
آنذاك، كان قد مرَّ على انتخابه لهذا المنصب أقلّ مِنْ عامّ (أُنتُخِبَ في أيَّار/مايو 1991).
فماذا كانت النتيجة؟قبل دفن الشهيد الموسويّ، أُعلِنَ عن انتخاب حسن نصر الله أميناً عامّاً لحزب الله.
فكان قائد المقاومة الجديد زعيماً كار......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود قبيلات - أبعد من الحادث الخطير لاغتيال سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
آنذاك، كان قد مرَّ على انتخابه لهذا المنصب أقلّ مِنْ عامّ (أُنتُخِبَ في أيَّار/مايو 1991).
فماذا كانت النتيجة؟قبل دفن الشهيد الموسويّ، أُعلِنَ عن انتخاب حسن نصر الله أميناً عامّاً لحزب الله.
فكان قائد المقاومة الجديد زعيماً كار......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود قبيلات - أبعد من الحادث الخطير لاغتيال سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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