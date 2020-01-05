سعود قبيلات - أبعد من الحادث الخطير لاغتيال سليماني والمهندس

2020/01/05 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات بدايةً، في ما يخصّ استخدام أسلوب الاغتيال في العمل السياسيّ..اغتالت «إسرائيل» عبّاس الموسويّ، ثاني أمين عامّ لحزب الله في تاريخ 16 شباط/فبراير 1992.آنذاك، كان قد مرَّ على انتخابه لهذا المنصب أقلّ مِنْ عامّ (أُنتُخِبَ في أيَّار/مايو 1991).فماذا كانت النتيجة؟قبل دفن الشهيد الموسويّ، أُعلِنَ عن انتخاب حسن نصر الله أميناً عامّاً لحزب الله.فكان قائد المقاومة الجديد زعيماً كار......

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