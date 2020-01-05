شاهد وصية سليماني لزوجته

2020/01/05 | 03:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت وسائل إعلام إيرانية ورقة قالت إنها وصية تركها الجنرال قاسم سليماني لزوجته، قبل اغتياله.وجاء في نص وصية سليماني: “زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان… محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى”.يشار إلى أن […]

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