2020/01/05 | 03:59 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولى العهد السعودى يؤكد لرئيس الوزراء العراقى حرص المملكة على أمن واستقرار البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 03:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولى العهد السعودى يؤكد لرئيس الوزراء العراقى حرص المملكة على أمن واستقرار البلاد) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولى العهد السعودى يؤكد لرئيس الوزراء العراقى حرص المملكة على أمن واستقرار البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).