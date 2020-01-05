نوع من التوابل يمكنه علاج 8 أنواع من السرطان

2020/01/05 | 04:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف باحثون عن وجود مركب كيميائي طبعي في الكركم، يمكنه المساهمة في علاج 8 أنواع من السرطان.ووفقا لما نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، قال الباحثون إن الكركم غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ويلعب دورا هاما في وقف تطور الأورام.وتوصل الباحثون لقدرة الكركم على وقف نمو ثمانية أنواع من السرطانات، هي سرطان […]

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