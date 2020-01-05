اعتداء وحشي على سعودية بأميركا

2020/01/05 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرضت طالبة سعودية تدرس في الولايات المتحدة، لاعتداء وصف بالوحشي من فتاة حاولت نزع حجابها وخنقها.وقامت فتاة أمريكية تدعى ياسمين رينيه وتبلغ من العمر 23 عاما، بالاعتداء على طالبة سعودية عمرها 24 عاما بسبب حجابها.وحاولت المعتدية نزع حجاب الطالبة السعودية محاولة خنقها به، قبل أن تتخلص منه المجني عليها وتبعدها عنها.[…]

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