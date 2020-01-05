ترامب يهدد بضرب 52 موقعا ً في إيران بقوة كبيرة رافضاً سماع المزيد من التهديدات

2020/01/05 | 06:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت على تويتر من أنّ الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعاً في إيران ستضربها “بسرعة كبيرة وبقوّة كبيرة” إذا هاجمت الجمهوريّة الإسلاميّة أهدافاً أو أفراداً أميركيّين.وجاءت تغريدة ترامب بعدما صعّدت الفصائل الموالية لإيران الضغط على القواعد العسكرية التي تضم جنوداً أميركيين، ما يثير مخاوف من اندلاع […]

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