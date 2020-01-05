‫ شاهد: مراسم استقبال جثامين الشهداء القادة في الاهواز

2020/01/05 | 06:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الجثمانين الطاهرين للشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس الى مطار اهواز الدولي وسط استقبال حاشد....

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