2020/01/05 | 06:52 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل الجثمانين الطاهرين للشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس الى مطار اهواز الدولي وسط استقبال حاشد....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد: مراسم استقبال جثامين الشهداء القادة في الاهواز) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد: مراسم استقبال جثامين الشهداء القادة في الاهواز) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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