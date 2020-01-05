لحظة بلحظة.. تشييع الفريق سليماني والمهندس

2020/01/05 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت جثامين الشهيد رئيسِ فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائبِ رئيسِ هيئةِ الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعةٍ من الذين استُشهدوا معهم الى...

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