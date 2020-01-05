صور : حشود ضخمة شاركت في تشييع القادة في النجف

2020/01/05 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / جانب من الحشود الضخمة التي شاركت في تشييع قادة فيلق القدس في النجف الاشرف.

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