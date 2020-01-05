الكشف عن سر زيارة “سليماني” للعراق

2020/01/05 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن مضمون رسالة “رسمية” أمريكية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني.وقال نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، إن “الرسالة الرسمية الأمريكية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الإيراني سقف الانتقام لسليماني فقط“، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.وأضاف أنه “لا يمكن لواشنطن أن […]

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