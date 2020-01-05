الالاف في نيجيريا ينزلون الى الشوارع حاملين صور الشهيدين المهندس وسليماني

2020/01/05 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الشوارع النيجيرية تظاهرات كبيرة رافعين صور الشهيد الفريق قاسم سليماني و الشهيد أبو مهدي المهندس، تنديدا لجريمة التي ارتكبها العدوان الامريكي الغ...

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