شاهد : سياسي كويتي يتنبأ بمقتل سليماني .. وتحققت بحذافيرها

2020/01/05 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مازالت أصداء مقتل قاسم سليماني – قائد فيلق القدس الإيراني – تتردد في العديد من العواصم العربية .وكتب السياسي الكويتي ناصر الدويلة تغريدة حملت نبوءة خطيرة حول ما قد يحدث في منطقة الخليج العربي مع بدء السنة الجديدة.وقال “الدويلة” في نبوءة عبر حسابه بـ”تويتر” سجلها نهاية عام 2019 : توتر حقيقي […]

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