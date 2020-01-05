بومبيو يصف كتائب حزب الله بـ

2020/01/05 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بشدة، السبت، فصيلا عراقيا مواليا لإيران كان دعا القوات الأمنية العراقية إلى التوقف عن حماية القواعد الأميركية في العراق.

ووصف بومبيو عبر تويتر عناصر "كتائب حزب الله"، الفصيل العراقي الموالي لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي، بأنهم "بلطجية".

وبعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الجمعة، في ضربة أميركية بالعراق، توعدت "كتائب حزب الله" بالانتقام.

ودعت الكتائب، السبت، القوات العراقية إلى "الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر" من القواعد التي تضم جنودا أميركيين، اعتبارا من مساء الأحد.

ويأتي هذا التحذير بعد سقوط قذائف وصواريخ على المنطقة الخضراء، شديدة التحصين حيث مقر السفارة الأميركية وسط بغداد، وعلى قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة، التي تؤوي جنودا أميركيين.

وكتب بومبيو على تويتر "بلطجية كتائب حزب الله يقولون لقوات الأمن العراقية أن تتخلى عن واجبها لحماية سفارة الولايات المتحدة في بغداد ومواقع أخرى حيث يعمل أميركيون جنبا إلى جنب مع الشعب العراقي الصالح".

وتابع بومبيو "أن يقول النظام الإيراني للحكومة العراقية ما يجب عليها أن تفعله " هو أمر يعرض حياة العراقيين بالخطر"، مشددا على أن "الشعب العراقي يود التحرر من الاستعباد الإيراني، ضاربا المثل حرق العراقيين قنصلية إيرانية مؤخرا.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أنه "بتوجيهات" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي "بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل سليماني المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية.

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