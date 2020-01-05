"غدر وخزي وخيانة".. حزب الله العراقي يهدد البرلمان والأكراد

2020/01/05 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد المكتب السياسي لميليشيا حزب الله العراقية أعضاء البرلمان الذي يعقد جلسة اليوم لبحث الوجود الأميركي في العراق، وسط تناقضات حادة في مواقف النواب بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له.

وشدد البيان على ضروري إلغاء اتفاقية الإطار اﻻستراتيجي مع الولايات المتحدة، مهدداً الرافضين لهذا القرار بأن "هذه الجلسة ستكون فيصلاً في الحكم على القِوى السياسيّة والشخصيات التي ستكونُ مع شعب العراق ووحدتِه، أو تلك التي تميل إلى مصالحها الضيّقة، وارتباطاتِها المشبوهةِ، وتوجهاتها القوميّة، او الطائفيّة، او الفئوية، وتسجّلُ بمدادٍ أسودَ في سجلّ الخونةِ، وبائعي الضميرِ والشرفِ، ولن يقبلَ شعبُنا منها أيّ عذرٍ أو تبرير".

كما وجه البيان سهام تهديده الى الأكراد، مشيراً الى أن "بعض القوى الكردية تميل إلى إبقاء هذه القوات لغايات تتعلق بأحلام اﻻنفصال".

وختم البيان بتهديد مباشر للبرلمان، بالقول: "في هذه الأيام في تاريخ العراقِ لن نتردد في فضح الخونة والمتآمرين على سيادة وطننا، وسنحرمهم من دخول بغداد ونمنع التعامل معهم، ولن نسمح باستمرار مصالحهم".

وكانت كتائب "حزب الله" حذرت قوات الأمن العراقية من الاقتراب من القواعد الأميركية ابتداءً من يوم الأحد.

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